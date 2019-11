Paróquia Santa Cruz celebra 60 anos

Ana Paula Meneghetti



A comunidade da Santa Cruz comemorou, na noite de 24 de outubro, os 60 anos de criação e instalação da paróquia do bairro. A solenidade, presidida pelo bispo diocesano de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, marcou o Jubileu de Diamante da igreja. Na ocasião, foi celebrada a Dedicação da Matriz Santa Cruz.





Bispo de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fechio, fez unção com o santo óleo crismal; paredes da igreja também foram abençoadas (Foto: Adriano Polettini Fotografia e Filmes)

O pároco de Santa Cruz, padre Charles Franco Peron; o bispo diocesano, Dom Luiz; e o vigário da paróquia, padre Alexandre Cortez (Foto: Adriano Polettini Fotografia e Filmes)



Comunidade católica se fez presente na celebração de Dedicação da Igreja de Santa Cruz (Foto: Adriano Polettini Fotografia e Filmes)



“Celebrar é um ato próprio do ser humano. Claro que a importância de uma paróquia se dá a cada dia e a cada Santa Missa, a cada sacramento celebrado. Entretanto, uma data como essa deve ser solenemente celebrada”, afirmou o pároco da Santa Cruz, Charles Franco Peron, à reportagem deDurante a cerimônia, o bispo aspergiu com água benta, incensou, ungiu com o santo óleo crismal e abençoou com as orações de consagração as paredes da Matriz Santa Cruz, “lembrando toda a comunidade que somos pedras vivas na construção de Deus, somos Igreja, povo de Deus, a serviço da missão. O contentamento de toda a assembleia litúrgica era visível”, completou o pároco. Segundo Peron, a celebração da Dedicação de uma igreja é um marco na história da sociedade, pois, todos os anos, a data da Dedicação será comemorada como festa litúrgica.Desde sua origem, a paróquia sempre teve forte influência na vida das pessoas do bairro, que cresceu sendo regado pela fé. “Se, hoje, temos famílias unidas e pessoas virtuosas, em grande parte, esses valores são inspirados, construídos e mantidos pela vida religiosa vivida na paróquia. Por isso, entoamos um hino de louvor a Deus pelos 60 anos de vida paroquial”, concluiu Peron.Localizada à Praça Tiradentes, no bairro Santa Cruz, zona Oeste de Mogi Mirim, a Paróquia Santa Cruz conta com três comunidades urbanas e 23 comunidades rurais. Natural da cidade de Pedreira, Peron está à frente da administração da paróquia há seis anos, tendo como vigário o padre Alexandre Donizete Cortez.Atualmente, as pastorais em funcionamento são Pastoral Familiar, Dízimo, Catequética (Infantil, Crisma e de Adultos), Litúrgica, Ministros (MEDSCE), Vocacional e Coroinhas e Auxiliares. A igreja conserva também associações e irmandades que são atuantes e numerosas, como a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio, Apostolado da Oração, Liga de São José, Legião de Maria, Movimento Três Vezes Admirável, Terço dos Homens, Encontro de Casais com Cristo (ECC) e o Núcleo de Música Infantil.A paróquia Santa Cruz ainda conta, nos meios de comunicação local, com o programa diário “Oração da Família Cristã”, de 20 minutos, e duas missas, das 18h (sábado) e 7h30 (domingo), ambos transmitidos pela Rádio Bandeirantes AM 1010. Recentemente, a matriz ganhou reforma no presbitério, no altar (mesa do sacrifício eucarístico redentor da humanidade) e no ambão (mesa da Palavra de Deus).