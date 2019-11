PM morre após acidente de moto na SP-340

O policial militar Guilherme Gustavson Glockshuber, 28, não resistiu aos ferimentos causados por um acidente na SP-340 e acabou morrendo na Santa Casa de Mogi Guaçu, na noite de domingo, 17. O PM, que servia na 2ª Companhia do 8º Batalhão de Polícia do Interior, em Campinas, viajava em sua motocicleta entre Mogi Guaçu e Aguaí.



O acidente aconteceu na manhã de domingo. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Mogi Guaçu, com o auxílio da Polícia Científica, apura as causas do acidente, que ainda não estão bem claras. Pelo que se apurou até o momento, Glockshuber estava passando pelo Km 186 quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle do veículo.



A moto, uma Honda CB 300, acabou colidindo com uma estrutura de concreto e caindo no vão entre dois viadutos existentes no local, causando ferimentos graves ao policial. O veículo ficou destruído, no canteiro central da rodovia. O PM chegou a ser socorrido e encaminhado à Santa Casa.



Às 20h do mesmo dia, em virtude de várias lesões, principalmente no abdome, veio a notícia de que ele havia falecido. Segundo a Polícia Militar, Glockshuber era solteiro, estava na corporação desde novembro de 2015 e era o caçula de quatro irmãos. O enterro do policial foi realizado ontem, às 17h, em São João da Boa Vista, onde residia.





