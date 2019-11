Prazo para matrículas de período integral termina nesta sexta-feira, dia 29

Termina nesta sexta-feira, 29, a matrícula das vagas destinadas ao período integral para o ano letivo em 2020, voltadas a crianças da Educação Infantil IV e V. A convocação para a matrícula é realizada desde o dia 26 de outubro, através de uma listagem publicada nas edições on-line e impressa do Jornal Oficial de Mogi Mirim, com os nomes de todos os contemplados. O período inicial de matrícula era de 6 a 19 de novembro, mas o prazo foi prorrogado até amanhã.



Pais ou responsáveis pelas crianças devem comparecer ao local de inscrição, de acordo com a convocação informada no Jornal Oficial, das 8h às 16h. O não comparecimento para efetivação da matrícula, no prazo estabelecido, acarretará na perda da vaga. No município, o período integral é oferecido em 15 Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) e também em duas entidades assistenciais que possuem convênio com a Secretaria de Educação; o Centro de Convivência Infantil (CCI) e o Lar Infantil Aninha.





Pais ou responsáveis devem comparecer ao local da inscrição, conforme convocação do Jornal Oficial, das 8h às 16h (Foto: Divulgação)

As escolas são a Adib Chaib, Altair Rosa Corsi Costa, Alfredo Bérgamo, Bráulio José Valentim, Cleusa Marilene Vieira de Mello, Edna Favero Choqueta, Elisa Poltronieri Semeghini, Geraldo Alves Pinheiro, Geraldo Philomeno, Jorge Bertolaso Stella, Helena dos Santos Alves, Maria Helena Torezan Gomes, Mario Antonio Torezan, Regina Maria Tucci de Campos e Vereadora Terezinha da Silva Oliveira.A Secretaria de Educação levou como critério de seleção a rede física da unidade, ou seja, a escola mais próxima à residência da criança, o trabalho da mãe ou responsável e ainda a situação econômica e social da família. O procedimento garantiu transparência e lisura no cadastro. Após o processo de inscrição, iniciado em agosto, a documentação foi avaliada pelo Serviço Social da Educação antes da listagem final de contemplados. O ano letivo em 2020 terá início no dia 3 de fevereiro.