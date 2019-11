Prefeitura abre concurso para contratar professores

A Prefeitura abriu, no último sábado, 9, o processo seletivo para a contratação temporária de professores para 2020. Em disputa, estarão vagas para professor de Educação Básica nas disciplinas de Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes Plásticas, Português, Inglês e Educação Física, de Educação Básica de Apoio, de Educação Especial (DM) e de Primeira Infância. Os salários variam entre R$ 1.752,23 a R$ 3.356,84 para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais, de acordo com a vaga.



As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, no site da empresa responsável pela organização do processo seletivo, a Apta Assessoria e Consultoria LTDA, no endereço ww.aptaconcursos.com.br, até o dia 20 de novembro, próxima quarta-feira. O candidato deve preencher o formulário informando dados pessoais e imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30. Não haverá isenção total ou parcial da taxa.



A prova será aplicada no dia 8 de dezembro, um domingo, em locais que ainda serão informados pela empresa e Prefeitura. A quantidade de vagas para cadastro reserva seguirá em conformidade com as necessidades de contratação. Todas as informações sobre os cargos, vagas, escolaridades, respectivos requisitos e demais informações estão disponíveis no edital do concurso, publicado tanto no site da empresa quanto na página da Prefeitura na internet, no endereço www.mogimirim.sp.gov.br.



O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período a critério da Administração Municipal. As publicações oficiais relativas ao processo serão realizadas tanto no site da Prefeitura quanto no Jornal Oficial de Mogi Mirim, com veiculação on-line às quartas-feiras, e on-line e impressa aos sábados.



Todos os questionamentos ou esclarecimentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ou solicitados ao e-mail contato@aptarp.com.br ou pelo telefone (16) 3632-2277, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



PROVAS

As provas objetivas visam aferir as noções básicas relacionadas diretamente com a escolaridade exigida dos empregos públicos, enquanto as provas de títulos testam o conhecimento relacionado ao desempenho das atividades inerentes ao emprego público.



A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha com cinco alternativas (A, B, C, D ou E), avaliadas na escala de 0 a 100 pontos. Cada questão valerá cinco pontos. As provas terão questões de conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos.



CALENDÁRIO

O gabarito será divulgado um dia após as provas objetivas, em 9 de dezembro, e o resultado final no dia 21 de dezembro. A homologação do concurso público acontece no dia 4 de janeiro de 2020.





Processo seletivo tem como objetivo a contratação temporária de professores para 2020 (Foto: Divulgação)