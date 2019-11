Reformas no Centro Cultural avançam

Ana Paula Meneghetti



As obras para a reforma do Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva, imóvel situado à Avenida Santo Antônio, no Centro de Mogi Mirim, já estão a todo vapor. Desde a semana passada, os funcionários da empresa Y.F.C Construções Ltda. trabalham na execução dos serviços, conforme informou a Prefeitura.



Ainda de acordo com o Executivo, neste período, deverão ser realizadas as pinturas na parte interna e externa, mudanças na fachada, instalação de rampa elevatória para o andar superior, o que facilitará a acessibilidade ao museu bem como às salas de aulas, e reforma do telhado. A expectativa é que os serviços sejam concluídos até março de 2020.





O contrato para a reforma foi fechado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), no mês passado, durante cerimônia realizada no Teatro do Centro Cultural. A obra será custeada via recursos próprios da Prefeitura, no valor de R$ 765,7 mil; 25% menos do valor inicial, orçado em pouco mais de R$ 1 milhão. A Y.F.C Construções é da cidade de Águas de Lindóia-SP e foi contratada por meio de licitação.“Estamos melhorando a distribuição interna das atividades oferecidas, a área destinada à circulação, o acabamento, troca de pisos, o banheiro tendo uma remodelação total”, destacou o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), em nota à imprensa, após vistorias à obra.O projeto ainda contempla a segurança do prédio, aperfeiçoando o sistema de combate a incêndios, com instalação de hidrantes, porta antichamas e toda a estrutura necessária para evitar acidentes ou danos à estrutura. Já na área ocupada pelo anfiteatro, estão previstas obras no palco, com a substituição do piso, mudanças na parte elétrica, retirada do forro, troca de divisórias por drywall, impermeabilização, reforma dos camarins e nova iluminação.