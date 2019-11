Turismólogo mogimiriano concorre ao Prêmio Nacional de Turismo 2019

O turismólogo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Edvaldo Alípio, é um dos cinco finalistas do “Prêmio Nacional do Turismo 2019 – Profissionais de Destaque no Turismo”, na categoria Governo: Gestores e Técnicos, organizado pelo Ministério do Turismo.



A indicação é devido a sua destacada atuação frente ao turismo local e regional, com os projetos Passeio de “9 de Julho” – seguindo o roteiro da Revolução Constitucionalista de 1932, a Semana Municipal de Turismo, o programa Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, além da obtenção do certificado de Município de Intenção Turística (MIT).





Ed Alípio, de Mogi Mirim, é o único representante do Sul e Sudeste

Dentre as exigências aplicadas está a participação ativa no Conselho Municipal de Turismo de Mogi Mirim (Comtur), que se reúne mensalmente com a Secretaria de Cultura e Turismo para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento do setor turístico da cidade.Todas essas ações encampadas no município e região ganharam notoriedade e foram reconhecidas pela Secretaria de Turismo do Estado e também do Ministério do Turismo. “Mogi Mirim se destacou pela sua atuação, por fazer a lição de casa conforme as cartilhas dos órgãos estadual e federal, além de participar de diversos encontros de discussões sobre o desenvolvimento do turismo”, comentou Alípio, em material encaminhado à imprensa.Ed Alípio, como é conhecido na cidade, é o único representante das regiões Sudeste e Sul do Brasil e poderá estar entre os três ganhadores do prêmio, que seguirá com votação popular on-line, aberta no dia 14 de novembro, até 1º de dezembro, no site do Ministério do Turismo.A cerimônia de premiação do profissional mais votado em cada categoria será aberta ao público, em solenidade no dia 4 de dezembro deste ano, em Belo Horizonte. “Este prêmio é um reconhecimento de todo o esforço que está sendo feito para a manutenção de Mogi Mirim e região nos programas de incentivo ao desenvolvimento do turismo, promovidos pelos órgãos estadual e federal”, destacou.Segundo o Ministério do Turismo, o prêmio busca identificar, reconhecer e valorizar profissionais que tenham atuado de forma proativa em benefício do desenvolvimento do turismo no país, nos últimos 24 meses. Para o órgão federal, além de prestar uma homenagem justa pelo trabalho realizado, estimula o engajamento e atuação em benefício do desenvolvimento do turismo no Brasil.