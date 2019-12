Árvore de grande porte cai no Jardim Velho

Uma árvore de grande porte caiu na madrugada desta terça-feira, 10, na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, na região central de Mogi Mirim. Ninguém se feriu, mas a queda causou estragos materiais, uma vez que a árvore caiu sobre a barraca de um vendedor ambulante e atingiu uma estátua, além de danificar o piso do local.



Durante a manhã, equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Serviços Municipais foram à praça para trabalhar na remoção dos galhos e do troco da árvore. Para isso, parte da praça precisou ser interditada, mas os trabalhos não afetaram o fluxo do ponto de ônibus existente próximo ao local da queda.



Segundo informações, a árvore que caiu é da espécie ficus, conhecida como "falsa seringueira". Uma chuva com ventos fortes pode ter sido a causa da queda, ocorrida no início da madrugada. Avaliações preliminares da Secretaria de Meio Ambiente apontaram que as raízes da árvores estavam comprometidas.





Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA