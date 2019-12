Cinemark começa a funcionar em Mogi Guaçu

Mogi Guaçu ganhou nesta terça-feira, 10, seu primeiro complexo da Cinemark, com capacidade para 848 espectadores distribuídos em quatro salas. O novo espaço, localizado no Shopping Boulevard Mogi Guaçu, oferece ao público da cidade e da região uma opção de lazer e entretenimento de qualidade, aliando conforto à mais alta tecnologia de exibição cinematográfica.



O complexo conta com quatro totens de autoatendimento distribuídos no saguão, onde os usuários podem consultar a programação completa e adquirir ingressos e produtos com apenas alguns toques na tela. Além disso, as compras também podem ser feitas pelo APP Cinemark e pelo site da Rede.



Na bilheterias estão instaladas leitoras de QR Code para pagamento via aplicativo Mercado Pago. A parceria entre a Rede e a fintech dá R$ 10 de desconto em qualquer compra, ingressos ou itens da bomboniere, a partir de R$ 20 - benefício que pode ser aproveitado até duas vezes ao mês. Além disso, clientes Vivo Valoriza e Bradesco têm o benefício da meia-entrada na compra de ingressos.



O snack bar oferece combos especiais, brindes, refrigerantes, balas e doces e outros produtos para consumir durante as sessões. Além, é claro, da tradicional pipoca da Rede - salgada ou doce e com diversas coberturas. Com o início das operações do Cinemark Boulevard Mogi Guaçu, a maior rede exibidora do Brasil chega a seu 87º complexo de cinemas e 638 salas espalhadas pelo país.



Serviço Cinemark Boulevard Mogi Guaçu

Endereço: Boulevard Shopping Mogi Guaçu - Av. Mogi Mirim, 210

Ingressos: Bilheterias, site, App Cinemark e QR Code Mercado Pago

Capacidade: 212 lugares em cada sala





Cinemark Boulevard Mogi Guaçu é a mais nova opção de lazer para a região (Foto: Divulgação)