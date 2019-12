Com chegada do Papai Noel, comércio funciona em horário estendido

A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) anunciou para esta segunda-feira, 2, a chegada de Papai Noel, mesma data em que o comércio local inicia o horário especial de funcionamento até às 22h. Como tradicionalmente ocorre, o bom velhinho deverá receber as crianças em sua casa, montada na Praça Rui Barbosa, a partir das 19h.



Segundo a organização do evento, o Papai Noel chegará em carro aberto pela Rua Padre Roque, sendo recepcionado pelo público. A direção da Acimm não antecipou as novidades para este ano, mas garante que a população deverá se surpreender. O Natal encerra as comemorações alusivas aos 90 anos da entidade, já que a data oficial de fundação da Acimm é o dia 23 de dezembro de 1929.



A exemplo dos anos anteriores, a visitação a Papai Noel começa logo no dia da chegada e se estenderá até o dia 23, sempre das 19h às 22h, exceto aos finais de semana. A visitação já é uma tradição e reúne centenas de pessoas ao longo dos dias.



Para o presidente da Acimm, Luiz Antonio Guarnieri, a chegada do Papai Noel deverá levar milhares de pessoas ao centro da cidade. “Esperamos que durante todo final de ano o centro comercial fique cheio e o comércio celebre bons negócios”, disse. Nesta semana, a praça Rui Barbosa recebeu os últimos ajustes na decoração para recepcionar o bom velhinho.



MAIS ENFEITES

Neste ano, os enfeites natalinos instalados pela Acimm irão além da região central. Além das praças Rui Barbosa, Floriano Peixoto (Jardim Velho) e da Bandeira, que já receberam decoração especial no ano passado, também serão enfeitadas as praças Duque de Caxias (no largo de São Benedito), Tiradentes (Santa Cruz) e a Avenida 22 de Outubro.





Praça já foi decorada para receber o bom velhinho nesta segunda-feira (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)