Consórcio de Saúde abre inscrições para contratação de serventes e motoristas

O Consórcio Intermunicipal de Saúde “08 de Abril” divulgou a abertura das inscrições para o processo seletivo destinado à contratação, em caráter efetivo, de servente geral e motoristas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e linha branca. O salário pode chegar a R$ 1.503,98, em jornadas de trabalho de 44h semanais.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br, até as 16h do dia 8 de janeiro de 2020, uma quarta-feira. As taxas de inscrição custam R$ 20 e R$ 40 e devem ser pagas por meio de boleto bancário.

Os candidatos serão classificados através de provas objetivas, títulos e prática. Para conferir o edital completo, acesse http://www.mogimirim.sp.gov.br/…/edital_completo_consorcio_…