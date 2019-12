Flávia Rossi vai deixar a Secretaria de Saúde

A atual secretária municipal de Saúde, Flávia Rossi, vai deixar o posto. O anúncio deve ser oficializado pela Prefeitura na manhã de quinta-feira, 19. Ela ocupa o cargo desde abril e acompanhou a intervenção na Santa Casa de Misericórdia, decretada pela Justiça.



Flávia deve permanecer no cargo nesta semana, a última antes do recesso. A partir do dia 6 de janeiro, data em que a Prefeitura retoma os trabalhos, o novo secretário de Saúde será Ederaldo Moreno, ex-diretor financeiro e administrativo da gestão Paulo Silva (1997-2004).



Segundo apurou A COMARCA, o trabalho desenvolvido por Ederaldo no terceiro setor, junto ao Lar Emanuel, pesou para o convite feito pelo prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB). A entidade assistencial existe desde 2001 e se dedica ao cuidado de idosos.





O prefeito Carlos Nelson Bueno e a secretária de Saúde Flávia Rossi, que deve deixar o cargo (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)