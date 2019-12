Fotógrafa mogimiriana estreia mostra com gestantes

Nascida em Mogi Mirim, a fotógrafa Flávia Benegas realiza, até o dia 13 de janeiro, no Buriti Shopping, a exposição chamada "O nascer de uma mãe", uma mostra composta por imagens de gestantes. A exposição conta com 22 fotos inéditas, produzidas ao longo de 2019, sendo oito em 50x70 centímetros e 14 em tamanho 30x40. As mulheres fotografadas são de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Nova Odessa e de São Paulo. Já os locais escolhidos por elas para registrarem o momento, mais do que especial, foram os campos de flores na cidade de Holambra, o espaço Villa Ricci, em Mogi Guaçu, e também o Macaúbas Eco Restaurante, em Mogi Mirim.



As fotografias expostas coroam o trabalho realizado em 2019, quando Flávia, que tem seu estúdio localizado no Centro de Mogi Mirim, mudou sua forma de trabalho. Além de fotografar, dirigir e editar os ensaios, hoje é Flávia quem também costura os figurinos que irão compor os ensaios, com a ideia de proporcionar mais opções, qualidade e criatividade aos looks. Conta ainda com maquiadoras para a produção das gestantes.



FAMÍLIAS

Famílias foi o nicho que Flávia Benegas escolheu para atuar nos últimos cinco anos. Ela, que já tem 10 anos de experiência em fotografia, com trabalhos em segmentos diversos, escolheu focar nesta área por alguns motivos. Um dos fatores é gostar muito da espontaneidade das crianças e de fazer com que as mulheres se sintam especiais nesta etapa da vida.



Essa é a primeira vez que a fotógrafa expõe em um espaço destinado apenas para sua mostra. No entanto, neste ano, diversas intervenções já foram realizadas no shopping em datas comemorativas, como no Dia das Mães, Dia das Crianças e no atual período natalino, em que imagens feitas para a época estão disponíveis em uma área exclusiva para promoções do shopping.



"Me sinto muito orgulhosa por ser a realização de um sonho, já que faz anos que procuro fazer uma exposição neste formato. Foi uma oportunidade de ouro", destacou a fotógrafa, em material divulgado à imprensa.



Quem passar pelo local poderá conferir mais informações sobre Flávia Benegas e seu trabalho, em um totem produzido exclusivamente para o assunto e que contém um texto sobre a mostra. "Sempre ouvi dizer que quando nasce um bebê, também nasce uma mãe. Ser mãe é se reinventar em mil mulheres, mais fortes e dedicadas do que jamais poderia imaginar um dia ser, e ainda assim, sempre acreditar que podemos ser melhores", diz um dos trechos.



SERVIÇO

Exposição: O nascer de uma mãe

Período: de 16/12 até 13/1

Local: Buriti Shopping (mostra está localizada em frente aos terminais eletrônicos; Tenda Supermercados e Grão Espresso).

Entrada na exposição: gratuita





São 22 fotos inéditas da fotógrafa Flávia Benegas em exposição no Buriti Shopping