Lotérica no bairro do Tucura é assaltada

Uma casa lotérica localizada na Avenida da Saudade, no bairro do Tucura, foi assaltada na manhã desta terça-feira, 31. Segundo informações, quatro homens armados invadiram o local rendendo funcionários e apostadores.



O local registrava grande movimentação no momento do crime. Esta terça foi o último dia de apostas para a Mega da Virada. A quadrilha levou o montante das apostas realizadas pela manhã, no entanto, o valor roubado não foi divulgado.



Após o assalto, o grupo fugiu em um carro branco. Segundo informações das autoridades policiais, ninguém se feriu durante a ação dos criminosos.





Casa lotérica fica localizada na Avenida da Saudade, no bairro do Tucura (Foto: A Comarca)