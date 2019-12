Micro-ônibus com 29 pessoas tomba na SP-340; duas mortes

Um micro-ônibus com 29 pessoas sofreu um acidente na noite de domingo, 29, na SP-340, rodovia que liga Mogi Mirim a Campinas. O veículo tombou na altura do quilômetro 160 por volta das 22h30, matando duas pessoas na hora. Outras 27 ficaram feridas, sendo 6 delas com maior gravidade.



As vítimas são Mayara Donizetti, 21, e Gleice Helena Gomes, 41, esposa do motorista do micro-ônibus. O veículo de turismo vinha de Bertioga, no litoral paulista, e seguia sentido São João da Boa Vista quando, por razões que serão investigadas pela polícia, perdeu o controle e tombou no canteiro central.



À emissora EPTV, o motorista contou que um um carro fechou o micro-ônibus, o que teria provocado o acidente. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região, incluindo a Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim.





Equipes da Policia Militar Rodoviária e da Renovias prestaram os primeiros socorros (Foto: PMR/Divulgação)