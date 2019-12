PM reage a assalto e mata 2 na Zona Norte

Um policial militar atirou e matou dois assaltantes que tentaram roubá-lo no início da madrugada de hoje, 13, no Jardim Silvânia, na Zona Norte de Mogi Mirim. As primeiras informações dão conta que o PM e um amigo conversavam em frente à casa do policial, por volta das 00h10 de hoje, quando três homens chegaram de surpresa e os renderam.



O PM e o amigo foram trancados em um dos cômodos da casa. Enquanto isso, o trio roubava eletroeletrônicos e outros objetos, colocando-os no carro do próprio policial militar. Quando se preparavam para fugir do local, os marginais foram surpreendidos pelo PM, que havia conseguido abrir a porta.



Ele pegou sua arma e atirou nos assaltantes. Um deles morreu ainda no carro. Um segundo assaltante foi alvejado na rua e também morreu no local. Um terceiro criminoso conseguiu fugir pelas ruas do bairro. A PM realizou buscas pela Zona Norte, mas até hoje de manhã o bandido ainda continuava foragido. Mais detalhes sobre caso na edição de amanhã, 14, de A COMARCA.





Caso ocorreu no Jardim Silvânia, Zona Norte de Mogi Mirim (Foto: QRU 24 Hs)