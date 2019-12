Saae aplica ‘mata-baratas’; veja cronograma

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) iniciou nesta segunda-feira, 9, o trabalho de combate às baratas em Mogi Mirim, através dos serviços de dedetização nas redes de esgotos e nas galerias pluviais. A atividade consiste na aplicação de inseticida nas redes através de nebulização, isto é, fumaça.



Dividido por regiões, o serviço vai atingir toda a cidade, percorrendo cerca de 300 quilômetros de redes de esgoto e de galerias pluviais. São aproximadamente 2,5 mil pontos entre poços de visitas e galerias, que é por onde é aplicada a nebulização.



Nos bairros, a aplicação do inseticida acontecerá de segunda a sábado. Já no Centro, o trabalho acontecerá no domingo, 15, justamente pelo menor fluxo de veículos. A dedetização se estenderá até o dia 22. A autarquia recomenda que, durante a execução da operação, os ralos das residências sejam cobertos com pano úmido.



PROGRAMAÇÃO DA DEDETIZAÇÃO (MATA-BARATAS)



DATA: 9/12 a 14/12

BAIRROS: Jardim Brasília, João Bordignon, Elite, Itapema, Panorama, Patrícia, Flórida, São Vitor, Mirante, Salvato, Flores do Campo, Mogi Mirim II, Jardim do Lago, CDHU, Jardim Europa, Parque das Laranjeiras, Conquista, Santa Mônica, Santa Úrsula, Quartieri, Chácara Ipê, Sbeguem I e II, Vila Dias, Alto do Mirante, Linda Chaib e Sehac.



DATA: 9/14 a 14/12

BAIRROS: Vila Bianchi, Vila São José, Portal Luiza, Santa Eliza, Vila Pichatelli, Aterrado, Jardim Primavera, Jardim Getúlio Vargas, Parque da Empresa, Distrito Industrial II, Jardim Planalto, Residencial Floresta, Paineiras e Martim Francisco.



DATA: 15/12

BAIRRO: Centro



DATA: 16/12 a 22/12

BAIRROS: Nossa Senhora Aparecida, Recreio dos Bandeirantes, Maria Beatriz, Maria Antonieta, Guarnieri, Maria Bonatti Bordignon, Chácaras Planalto Bela Vista e Bela Vista, Residencial Márcia Delatorre, Parque Real II, Jardim Regina, Recanto Di Verona e Portal do Lago.



DATA: 16/12 a 22/12

BAIRROS: Saúde, Nova Mogi, Jardim Cintra, Jardim Áurea, Santa Cruz, Aeroclube, Alvorada, Pissinati, Eugênio Mazon, Oceania, Califórnia, Colina, Mantovani, Parque da Imprensa, Nossa Senhora das Graças, Santa Ana I, II e III, Loteamento Dionísio Linhares, Santa Júlia, Biquinha do Conselho, Bordignon Nova e Velha, Costa Azul, Jardim Tropical, Jardim Embaixador, Nova Santa Cruz e Manacás.



DATA: 16/12 a 22/12

BAIRROS: Jardim Bicentenário, Flamboyant, Santa Clara, Domênico Bianchi, Jardim Helena, Planalto Mirim, Copacabana, Novacoop, Tucura, Jardim Silvânia, Jardim Nazareth, Jardim Primavera, Jardim Scomparim, Inocoop, Jardim Paulista, Aguardente do Reino, Residencial Vitória, Jardim América, Jardim Hélio Cruz, Murayama I, II e III, Jardim Santa Helena, Parque Esperança, Vila Rádio, Residencial Anselmo Lopes, Jardim Aurora, Jardim Longatto, Santa Luzia, Jardim Carlos Gomes, Morro Vermelho, Jequitibás, Parque do Estado II, Residencial do Bosque e Jardim Mirim Guaçu