Senac abre inscrições de programa para aprendizagem profissional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Mogi Guaçu já está com as inscrições abertas, no site, do programa para aprendizagem profissional. As aulas da nova turma estão com início programado para fevereiro de 2020. Por meio do Programa Senac de Aprendizagem, a instituição promove a inserção social de jovens com idade de 14 a 24 anos, capacitando aprendizes e desenvolvendo competências voltadas à profissionalização e à cidadania.



Para participar, a empresa contrata o jovem e o inscreve no curso ou admite um aluno do Senac. A partir disso, o aluno alterna jornadas na empresa e na instituição, preparando-se de maneira integral para o mundo do trabalho. O programa é gratuito para os jovens e as empresas contribuintes do Senac. Organizações interessadas devem procurar a unidade do Senac São Paulo com a qual desejam realizar a parceria.



Na unidade de Mogi Guaçu, por exemplo, a Ana Letícia Garcia Pereira, de 20 anos, participou do Senac Aprendizagem, em 2017, e depois foi contratada pela rede de supermercados Tenda Atacados como repositora de mercadorias. Segundo a jovem, além de todo o conhecimento técnico aprendido em sala de aula, um diferencial em relação aos outros candidatos é a postura profissional que se desenvolve ao longo do programa e do incentivo em continuar se aprimorando. “No meu caso, após ser contratada, vi a necessidade em ter mais conhecimento em Excel. Procurei o Senac novamente e realizei o curso”, contou Ana Letícia, em nota divulgada à imprensa.



A responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da rede de supermercados, Thais Rana, participa do programa há três anos. Desde 2016, a empresa conseguiu contratar oito jovens para integrar o quadro de funcionários. “Os aprendizes do Senac são extremamente comprometidos”, destacou Thais. Para o gerente do Senac Mogi Guaçu, Marcelo Paganini Gomes da Cunha, o programa é de extrema valia porque a empresa cumpre seu papel legal, além de auxiliar na transformação do jovem, dando oportunidade de trabalho e ajudando-o a construir uma vida pessoal e profissional mais digna.



SERVIÇO

Programa Senac de Aprendizagem

Endereço Senac Mogi Guaçu: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/mogiguacu

Contato: (19) 3019-1155