Serviços de limpeza e varrição serão mantidos durante recesso de final de ano

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) se reuniu, no último dia 27, com alguns secretários municipais e determinou que os serviços de limpeza pública e varrição sejam mantidos durante os dias de recesso no final de ano. De acordo com a Prefeitura, haverá um rodízio entre as secretarias no comando das ações, que incluem a manutenção das estradas e tapa-buracos.



Na reunião, estiveram presentes os secretários de Meio Ambiente, Ivair Biazotto, de Obras, Vitor Coppi, Serviços Municipais, José Paulo da Silva, de Mobilidade Urbana Tânia Guimarães, Agricultura, Valdir Biazotto, e também o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), Rodrigo Sernaglia.



As atividades de funcionamento contínuo incluem os órgãos de segurança pública, de socorro e pronto atendimento de urgência e emergência, além das instalações cuidadoras de animais, como o Bem-Estar Animal (BEA) e o Zoológico Municipal. “Aos serviços considerados de relevante importância e essenciais para a cidade, não será permitida a paralisação”, determinou o prefeito, em nota enviada à imprensa.



Segundo a portaria 509/19, as demais atividades serão interrompidas a partir de 21 de dezembro, sábado, e retornarão em 6 de janeiro de 2020, uma segunda-feira. Neste intervalo, serão concedidos pontos facultativos nos dias 26 e 27 de dezembro e 2 e 3 de janeiro.





Ordem foi passada pelo prefeito Carlos Nelson em reunião com secretários municipais (Foto: Divulgação)