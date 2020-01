Acidente deixa 3 feridos na Estrada da Cachoeira

Uma colisão entre um Volkswagen Fusca e um Corsa Classic sedan, na rodovia “Luiz Gonzaga de Amoedo Campos” (Estrada da Cachoeira), na manhã desta segunda-feira, 13, deixou ao menos três pessoas feridas.



Segundo testemunhas, por volta das 8h, ambos os carros trafegavam no mesmo sentido (Cachoeira/Mogi Mirim) quando, na entrada do Aeroporto Municipal, o Corsa fez uma conversão à esquerda.



O Fusca, placas de Mogi Mirim, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e colidiu na lateral do Corsa, que acabou tombando. O motorista do Fusca disse que o sedan, placas de Mogi Guaçu, não deu qualquer sinal de que iria entrar na estrada do Aeroporto e nem aguardou no acostamento para fazer a conversão.



No local, há uma marca de frenagem do Fusca de mais de 14 metros. Já o motorista do Corsa teria dito que sinalizou antes da conversão. As vítimas foram levadas à Santa Casa pela ambulância do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e receberam atendimento.



O motorista do Corsa passou por uma cirurgia, mas seu estado é estável. Agentes de trânsito e policiais militares foram até a estrada da Cachoeira para garantir o trânsito seguro naquele trecho. Também peritos da Polícia Científica estiveram no local do acidente.





O Fusca, placas de Mogi Mirim, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e colidiu na lateral do Corsa, que acabou tombando