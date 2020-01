Aulas na rede municipal retornam dia 3 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, na última semana, que as aulas nas escolas municipais e nos Centros Educacionais Municipais de Primeira Infância (Cempis) retornarão no dia 3 de fevereiro. Os preparativos para a volta dos alunos estão sendo planejados entre os profissionais da educação, que contam com a participação dos pais para que o retorno dos estudantes seja o melhor possível, com um recebimento positivo e estimulante.



De 28 a 30 de janeiro, equipes gestoras e professores estarão em todas as unidades para a organização de salas, listagem de alunos e o planejamento do ano letivo. Já no dia 31, haverá reunião de pais e mestres para entrega do material escolar e ambientação junto à escola.



Eventuais dúvidas dos pais podem ser sanadas em contato com a Secretaria de Educação, pelo telefone 3814-2153, ou diretamente com a unidade em que o filho se encontra matriculado, a partir do dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira.





Ano letivo nas escolas municipais e creches terá início em 3 de fevereiro, uma segunda-feira (Foto: Divulgação)