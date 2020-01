Cadastro para transporte rural e passe escolar pode ser realizado até março

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, está com cadastro aberto para o transporte rural e passe escolar em 2020. O cadastro rural, iniciado no dia 2 de novembro do ano passado, e que segue com inscrições até 6 de março, contempla alunos da rede pública municipal e estadual. Já o passe escolar teve o cadastro aberto na última segunda-feira, 6, ficando à disposição dos interessados até 31 de março. Para os dois processos, é preciso a apresentação de documentos pessoais do aluno.





O cadastro para o transporte rural pode ser realizado na sede da Secretaria de Educação (Foto: Divulgação)

O cadastro para o transporte rural pode ser realizado na sede da Secretaria de Educação, localizada à Rodovia Deputado Nagib Chaib, 550, no Morro Vermelho, ao lado da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves. O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.No total, o transporte da zona rural possui 69 rotas, entre manhã, tarde e noite. Elas são divididas, algumas mistas e outras de responsabilidade tanto do Estado quanto do município. É obrigatória a confecção da carteirinha para todos os estudantes, que devem mantê-la na mochila ou no material escolar, diariamente.Para quem já possui a carteirinha de 2019 é necessário apresentar 1 foto 3x4 recente, caso não queira aproveitar a foto da carteirinha do ano passado, cópia do comprovante de endereço e declaração de matrícula da escola. Outra exigência é levar a carteirinha de 2019 no ato do cadastro.Neste caso, a Prefeitura pede a apresentação de duas fotos 3x4 recentes, cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno, cópia do comprovante de endereço e declaração de matrícula da escola.O transporte é voltado para alunos da rede pública municipal e estadual. Alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo, da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves e da Faculdade Santa Lúcia podem efetuar o cadastro no Setor de Protocolo da Prefeitura, com sede no Paço Municipal, à Rua Doutor José Alves, 129, no Centro, solicitando a vaga como caronista. Serão montadas as linhas dos alunos e encaixados os caronistas, caso ainda haja lugar.O passe escolar, destinado para aqueles que carregam o passe do transporte urbano, tem cadastro aberto no Setor de Protocolo, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. É exigido declaração de matrícula da escola, cópia do RG ou certidão de nascimento e também a cópia do comprovante de endereço.Após o cadastro, os documentos são encaminhados para a Secretaria de Educação, que autoriza o desbloqueio para os alunos que já possuem a carteirinha ou a confecção do item aos novos beneficiados. Os créditos são carregados nos ônibus da Viação Fênix, responsável pelo transporte público em Mogi Mirim.