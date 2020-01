Casos positivos de dengue sobem 150% em Mogi Mirim

Em uma semana, o número de casos positivos de dengue em Mogi Mirim subiu 150%. É o que mostra o balanço divulgado pela Vigilância em Saúde, na última quinta-feira, 23, que aponta 108 casos confirmados da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e outras 485 notificações.



Os números representam um aumento de 65 casos em relação ao balanço divulgado no último dia 16, quando a Vigilância anunciou que nos primeiros 15 dias do ano, a cidade contabilizava 43 casos positivos.



Assim como na semana anterior, a zona Norte continua concentrando maior parte dos casos de dengue, saltando de 35 para 83. Na sequência aparece a zona Oeste, com nove casos, zona Leste com sete, Centro com quatro e a zona Sul com outros dois casos. A zona Rural, que no primeiro balanço do ano não registrava nenhum caso de dengue, agora possui três casos positivos.



Não existem casos positivos da Chikungunya em Mogi Mirim. Em 2019, a Vigilância em Saúde registrou 72 notificações e nenhum caso positivo. Neste ano, foram duas notificações, sem nenhuma confirmação.



ZONA NORTE

O primeiro mutirão de 2020 contra a dengue foi realizado no último sábado, 18, em Mogi Mirim. A ação, organizada pela Secretaria de Saúde, atendeu aos bairros da zona Norte, região mais afetada pelo vírus na cidade.



O mutirão de sábado envolveu 102 servidores municipais, que visitaram 1715 imóveis, abrangendo 68,1% dos imóveis da área. É válido ressaltar que, desses participantes, 75 eram agentes da saúde, enquanto os demais representavam outros setores da Prefeitura, como Secretaria de Serviços Municipais e Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae).



Os casos de dengue se intensificam neste período mais quente do ano, por isso, a pasta de Saúde tem atuado ativamente para conter os avanços do mosquito. Durante o mutirão, os agentes foram às residências para auxiliar os moradores sobre as medidas a serem tomadas para prevenção da dengue e eliminação de criadouros.



Dando continuidade às ações de limpeza do final de semana, a Secretaria de Serviços Municipais iniciou, na segunda-feira, 20, as atividades de coleta de galhos e entulhos no setor 3 do calendário de coletas, reforçando a atenção à região Norte. Cumprindo com o planejamento, ao longo da semana, foram vistoriados os bairros Jardim Mirim-Guaçu, Residencial do Bosque, Parque do Estado II, Parque Novacoop, Jardim Copacabana, Jardim Planalto Mirim, Jardim Flamboyant, Jardim Helena, Vila Santa Clara, Jardim Bicentenário, Vila Santa Luzia, Domênico Bianchi e Parque Esperança.



Para aumentar as ações de limpeza no município, a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Municipais, retomou neste início de ano o calendário de coleta de galhos e entulhos em todos as regiões da cidade, dividido em oito setores. Informações sobre o calendário estão disponíveis por meio do telefone 0800 773-2132.







O primeiro mutirão de 2020 foi realizado na zona Norte, que concentra maior parte dos casos (Foto: Divulgação)