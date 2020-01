Corpo de idoso é encontrado no Rio Mogi Guaçu após 5 dias

Após cinco dias de buscas, o corpo do aposentado mogimiriano José Nardino da Silva, 69, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 22, foi encontrado no Rio Mogi Guaçu.



O Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu localizou o corpo no final da manhã desta segunda-feira, 27, dois quilômetros abaixo de onde teria ocorrido o afogamento.



Segundo os familiares, antes de Silva desaparecer, ele chegou a ligar para casa afirmando que iria dar fim a própria vida se atirando nas águas do Rio Mogi Guaçu. Desde então, nunca mais visto ou fez contato.



No local onde o aposentado indicou que estaria, próximo à ponte da SP-340, nos fundos da International Paper, a família encontrou os documentos dele, assim como o celular e a bengala que usava.



No local há muita correnteza, já que o Rio Mogi Guaçu está com o nível de vazão bastante alto. Desde a notificação da família, o Corpo de bombeiros de Mogi Guaçu não parou de buscar pelo aposentado, que morava na Santa Luzia, zona Norte de Mogi Mirim.



Nesta segunda, os cabos Denadai, Bivati e os soldados Umbelino, Hipólito e Navarro, sob o comando do sargento Indalécio, finalmente encontraram o corpo de Silva. Imediatamente, eles acionaram a Polícia Civil e avisaram a família da vítima.



A delegada Edna Elvira Salgado Martins, acompanhada de uma equipe da Polícia Científica, estiveram no local onde o corpo foi retirado da água. O caso é tratado como suicídio.





Corpo do idoso mogimiriano foi encontrado pelos Bombeiros de Mogi Guaçu (Foto: Mogi Guaçu Acontece)