Diretores do Atacadão devem definir início das obras após reunião na Prefeitura

Diretores da rede Atacadão devem se reunir na próxima semana com o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) para definirem os detalhes acerca do início das obras. Uma unidade do supermercado atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour, será construída às margens da SP-340, ao lado da Havan.



A Prefeitura já recebeu o projeto do empreendimento, que deverá contemplar 14,2 mil metros quadrados de área construída, incluindo loja, depósito e estacionamento coberto. A expectativa é de que a vinda do Atacadão deva gerar 500 empregos diretos e 280 indiretos, totalizando quase 800 vagas.



O Atacadão está presente em todos os estados brasileiros. Atualmente, conta com 186 unidades de autosserviço e 28 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Disponibiliza aos clientes uma variada gama de produtos, que totalizam aproximadamente dez mil itens, distribuídos em alimentos em geral, frios e laticínios, hortifruti, bebidas, conservas e enlatados, doces e biscoitos, higiene pessoal, limpeza, bazar, produtos da linha pet, automotivo, entre outros.



O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour. Segunda maior operação dentre todos os países onde atua, a companhia conta com mais de 600 pontos de vendas no Brasil. Com faturamento de R$ 52,3 bilhões em 2017 e uma equipe de mais de 82 mil colaboradores, o Grupo Carrefour é a maior distribuidora de alimentos do país, umas das maiores varejistas de capital aberto e umas das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira.







Atacadão deve ser construído ao lado da Havan, na SP-340 (Foto: Divulgação)