Educação começa inscrições para turmas da EJA; prazo termina na sexta-feira, 31

A Secretaria de Educação deu início, nesta terça-feira, 28 às inscrições para turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2020. A modalidade de ensino é destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional durante a idade apropriada.



Serão oferecidas uma turma cada, com disciplinas do 1º ao 5º do Ensino Fundamental, nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) Francisco Piccolomini e Dona Sinhazinha, à tarde, e duas turmas na Professora Ana Isabel da Costa Ferreira, no período noturno. As vagas são destinadas a pessoas acima de 30 anos.







Aulas da EJA também começam no dia 3 de fevereiro, próxima segunda-feira (Foto: Divulgação)





As inscrições poderão ser realizadas até sexta-feira, 31, nas três escolas municipais durante o horário de funcionamento de cada secretaria. Basta apresentar cópia do comprovante de residência, do RG e da certidão de nascimento ou casamento. As aulas terão início na próxima segunda-feira, dia 3, data que marca também o início do ano letivo na rede pública municipal.





A Ana Isabel está localizada na Rua Sargento Polícia Militar Benedito dos Santos, s/n, no Sehac, zona Leste de Mogi Mirim e, nesta semana, para as

inscrições

, a secretaria funciona das 8h às 16h; a Dona Sinhazinha fica na Rua Cientista Albert Sabin, 5, no bairro Nova Mogi, ao lado do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), e sua secretaria abre em dois horários: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30; já o Piccolomini tem sua sede à Rua João Davoli, 217, no bairro da Santa Cruz, zona Oeste, e oferece inscrições das 7h às 18h.





A EJA é uma modalidade que, além de oferecer a alfabetização, reforça a importância dos estudos, da leitura e como o aprendizado pode auxiliar na rotina diária, em tarefas básicas e que trabalham a cidadania de cada aluno. O desenvolvimento social e o preparo visando uma oportunidade para o mercado de trabalho também são outros benefícios com a formação.





INSCRIÇÕES – EJA 2020





Quando:

até 31 de janeiro, sexta-feira





Emeb Professora Ana Isabel da Costa Ferreira

Rua Sargento Polícia Militar Benedito dos Santos, s/n, Sehac

Horário para inscrição: 8h às 16h

Telefone: 3806-8777/3862-8577





Emeb Dona Sinhazinha

Endereço: Rua Cientista Albert Sabin, 5, Nova Mogi

Horário para inscrição: 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

Telefone: 3862-1257/3804-3819





Emeb Francisco Piccolomini

Endereço: Rua João Davoli, 217, Santa Cruz

Horário para inscrição: 7h às 18h

Telefone: 3862-5455/3862-5480

Endereço: