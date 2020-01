Em apenas 16 dias, cidade registra 43 casos positivos de dengue

Mogi Mirim contabilizou, entre o dia 1º e a última quinta-feira, 16, 43 casos positivos de dengue, de acordo com o balanço semanal divulgado pela Vigilância em Saúde. As notificações totalizam 227. O relatório aponta também que, em 2019, o total de casos confirmados da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ficou em 1.580, além de 5.626 notificações.



Nesta primeira quinzena de janeiro, a zona Norte concentrou mais de 80% dos casos, com 35 confirmações, seguida da zona Oeste (3), zona Leste e Centro (2 cada), e a zona Sul, com um caso. A zona Rural ainda não tem registros da doença no ano.



São 23 casos registrados em mulheres e outros 20 em homens. Assim como no ano passado, a faixa etária entre 16 a 59 anos segue na liderança entre os casos positivos, somando, até aqui, 30 confirmações. Em seguida aparece o público com mais de 60 anos (9) e de 6 a 15 anos (4). Não existem ocorrências entre zero e cinco anos.



MUTIRÃO

No sábado, 18, bairros da zona Norte de Mogi Mirim receberam o primeiro mutirão contra a dengue no ano. Entre 8h e 16h, servidores da Secretaria de Saúde e demais pastas municipais percorreram o Jardim Bicentenário, Jardim Helena, Jardim Flamboyant, Jardim Copacabana, Jardim Planalto Mirim, Santa Clara, Parque Novacoop e Loteamento Antonio Alves de Campos. O trabalho consistiu na vistoria de residências e no auxílio aos moradores no que diz respeito a medidas adequadas no descarte de resíduos e orientações, com foco na eliminação de criadouros.



A Secretaria de Saúde vem realizando, mês a mês, constantes ações no sentido de conter o avanço do mosquito e conscientizar a sociedade sobre a importância do trabalho conjunto contra o mosquito. Medidas preventivas, como a limpeza de ralos, checagem de vasos e conservação de pneus, não permitindo o acúmulo de água parada, são importantes no combate à doença.





O mutirão consiste na vistoria de residências e no auxílio aos moradores; zona Norte lidera número de casos (Foto: Divulgação)