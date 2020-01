Expoguaçu 2020 confirma atrações e novo local

A 21ª edição da Expoguaçu 2020 confirmou três atrações para abril, dentro da programação de aniversário da cidade. O anúncio ocorreu na manhã de sexta, 24, em coletiva de imprensa realizada no gabinete do prefeito Walter Caveanha (PTB), com a presença de representantes da Samor Produção.



A Expoguaçu deste ano será realizada em novo espaço, à Avenida Brasil, na entrada principal da cidade, em frente ao Tiro de Guerra. São quatro noites com shows, sendo que três deles foram confirmados. A única atração não confirmada é para o dia 17 de abril.



No dia 18 haverá show de Marília Mendonça. No dia 24, será a vez da dupla Chitãozinho e Xororó. E no dia 25 de abril, Jorge e Mateus.



A grande novidade é que o passaporte para as quatro noites custará R$ 100. Ingressos antecipados foram anunciados a R$ 40, enquanto que o ingresso da área vip será de R$ 80 por noite. Já o camarote com capacidade para 10 pessoas, válido por quatro noites, será vendido a R$ 4.500.



O prefeito destacou o potencial turístico da Expoguaçu, como a principal festa popular realizada ao longo do ano e que está inserida no calendário de eventos municipais. “Muitas famílias vêm de fora para se divertir nessa festa que fomenta Mogi Guaçu nos mais diferentes setores”, disse.



A 21ª Expoguaçu terá espaço para estandes e publicidade. Haverá exposição comercial, rodeio e baile country em todas as noites.







Dupla Chitãozinho e Xororó foi confirmada para o dia 24 de abril (Foto: Divulgação)