GCM recupera três carros furtados; dois são presos

Em mais um trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM), dois homens foram presos na tarde de domingo, 19, quando se preparavam para desmontar dois carros furtados. Nilson Martins Silva, 40, e Luiz Fernando Lima, 34, foram flagrados em uma plantação de eucaliptos, na fazenda Mata da Chuva, no final da estrada “Amador Jorge Siqueira Franco” (Estrada da Cloroetil).



No local foram recuperados um VW Gol e um Ford Del Rey que já estavam parcialmente desmontados. A ocorrência começou por volta das 14h, quando os GCMs Leandro e Vitório, que pertencem ao Grupo de Operações com Cães (GOC) receberam informações sobre dois carros abandonados naquele local.



Os agentes foram até a fazenda e realmente encontraram os veículos. Quando ainda estavam no local, um Gol com Nilson e Luiz Fernando, se aproximou da plantação de eucaliptos. A dupla, em atitude suspeita, acabou sendo abordada pelos GCMs. Após alguns minutos de conversa, eles confessaram que haviam furtado os veículos em Mogi Guaçu e iriam desmontá-los para vender as peças.



Ambos foram conduzidos para a Delegacia Central, onde foi elaborado o flagrante de furto. Também passaram por exame de corpo de delito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste. Já os donos dos veículos foram notificados e já recuperaram seus carros.



MAIS UM

Também na tarde de ontem, a GCM recuperou uma picape Fiat Fiorino que havia sido furtada no Alto dos Ypês, Zona Norte de Mogi Guaçu. O veículo acabou encalhado em uma estrada rural, próximo a fazenda Jacuba, Zona Rural de Mogi Mirim.



Segundo o dono do carro, dentro da Fiorino havia peças para caminhão que valem mais do que a própria picape. Ele também relatou que esta é a segunda vez que furtaram a Fiorino. As ações da GCM foram chefiadas pelo coordenador William, com apoio dos guardas civis municipais Márcio, Jeferson, Silva, Giovani e Moreira da Romu (Rondas Ostensivas Municipais), Isaias, Flávio e Paulo.