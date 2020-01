Guarda municipal é morto com tiro pelas costas em Itapira

Um guarda civil municipal (GCM) de Itapira foi baleado e morto na tarde desta quinta-feira, 30. Alex Leme, 36, foi assassinado com um tiro durante uma tentativa de assalto, ocorrida no bairro Santa Marta, próximo ao acesso à vicinal Itapira/Mogi Guaçu.



O GCM foi alvejado nas costas após disparos feitos por dois homens que estavam em uma motocicleta. Segundo relatos, Leme estava em outra moto quando foi abordado pelos suspeitos. Não se sabe o que teria acontecido durante o roubo, mas o fato é que um dos bandidos disparou três vezes contra o GCM.



Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Itapira, mas não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Até o momento, apesar de uma intensa mobilização das forças policiais de Itapira, os suspeitos não foram localizados. A hipótese de execução também não está descartada. (com informações de Portal da Cidade Mogi Mirim)