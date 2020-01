IPTU pode ser pago à vista até 20 de fevereiro; 2ª via já está disponível

A Secretaria de Finanças informou que já estão disponibilizadas as segundas vias dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e das taxas imobiliárias de 2020, no site oficial da Prefeitura. A secretaria também ressaltou que o pagamento à vista pode ser feito até o dia 20 de fevereiro. Passada a data, o sistema muda automaticamente as condições para o modelo de parcelamento. Os carnês físicos distribuídos nas residências começarão a ser entregues no final de janeiro.



Há a possibilidade de se pagar o IPTU tanto à vista quanto em parcelas. Para os que optarem pelo pagamento em parcela única, há descontos de até 10% no valor final ao contribuinte que não estiver em débito com o Município. Já aqueles que desejarem seguir o pagamento a prazo, terão direito a, no máximo, 11 parcelas, com valor mínimo de R$ 40.



Para visualizar os carnês, o usuário deve acessar o site www.mogimirim.sp.gov.br e se cadastrar no portal “IPTU on-line”, setor destinado ao tributo, localizado no canto superior direito da página inicial. O oferecimento desse serviço de maneira digitalizada é uma praticidade para efetuar a contribuição e se manter em dia junto ao Poder Público.



Ao localizar o carnê, o cidadão pode imprimi-lo, destacar o termo referente e levá-lo aos locais de pagamento, ou seja, lotéricas e agências autorizadas da Caixa Econômica Federal (CEF), terminais eletrônicos do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Existe também a possibilidade de pagamento pela internet, sendo essa opção condicionada ao próprio banco do qual o contribuinte possui conta.





Carnês físicos do IPTU começarão a ser entregues no final deste mês (Foto: Divulgação)