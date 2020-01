Mogi Mirim está em estado de atenção, diz Defesa Civil

Com a forte chuva registrada na noite de domingo, 12, Mogi Mirim entrou em estado de atenção, segundo informações da Defesa Civil. Somente na noite de ontem, foram 66 milímetros de chuva na cidade. No acumulado do final de semana, foram 81 milímetros.



"Toda a questão envolvendo a forte chuva desse final de semana é acompanhada diretamente pela Defesa Civil, que ressalta à população medidas de proteção a serem tomadas em caso de novas chuvas, como não ficar embaixo de árvores, procurar abrigos em locais fechados e seguros, precaução ao dirigir e, principalmente, não se arriscar a atravessar pontos de alagamento", informou a Prefeitura, em nota.



Para notificar os Bombeiros diretamente em Mogi Mirim sobre problemas encontrados e solicitações de apoio ou informação, a recomendação é ligar para o número 3862-9474, disponível 24 horas. O 193 também é outro canal de comunicação.



Desde a manhã desta segunda-feira, 13, a Prefeitura vem realizando uma força-tarefa para amenizar os estragos causados pelo temporal. A Secretaria de Meio Ambiente monitora as árvores danificadas, que tiveram queda de galhos, obstruindo as vias públicas e que oferecem riscos à população, indo aos locais para o corte das áreas problemáticas. Para notificações, o telefone da Secretaria de Meio Ambiente é 3806-6050.



O Saae, por sua vez, mapeia pontos em que houve descolamento do asfalto em decorrência do impacto para futuras correções. A autarquia notifica também que houve problemas pontuais de retorno de esgoto e que já está em contato com as famílias prejudicadas para acordos de ressarcimento. Deficiências no abastecimento de água foram notadas no bairro Paraíso da Cachoeira, mas a direção da autarquia alerta que a situação está normalizada. Para notificações, o telefone do Saae é 3805-2132.



Eventuais danos ao asfalto da cidade são inevitáveis pela força da chuva, segundo informou a Prefeitura, contudo, a Secretaria de Obras já analisa as situações mais críticas. Houve problemas em galerias pelo fluxo de água, e um dos pontos mais atingidos e que já há funcionários realizando atividades é na Rua Amábile Guarnieri, no bairro Santa Cruz. Para notificações, o telefone da Secretaria de Obras é 3804-1800.





Desde a manhã desta segunda-feira, 13, a Prefeitura deu início a uma força-tarefa para amenizar danos (Foto: Divulgação/Prefeitura)