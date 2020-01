Mogimiriano, padre Ademir Bernadelli será o novo pároco da Matriz São José

A menos de 30 dias de assumir oficialmente os trabalhos na Igreja Matriz de São José, padre Ademir Bernardelli disse, durante entrevista para A COMARCA, que já está de “malas prontas”. Explicou que existe uma ansiedade natural e que chega com o compromisso de “realizar a caminhada na fé e ajudar a construir o Reino de Deus”.





Aos 52 anos, Bernardelli tem uma trajetória diversificada na vida sacerdotal













OS PÁROCOS DA IGREJA MATRIZ





Durante a conversa, revelou que, apesar de na certidão de nascimento constar como sendo natural de Jaguariúna, na verdade, nasceu aqui em Mogi Mirim. “Naquela época Jaguariúna pertencia à Comarca de Mogi Mirim e o parto foi realizado na cidade”, detalhou. Ele contou ainda que em meados de dezembro esteve visitando a paróquia, onde se reuniu com o atual titular, padre Nelson Demiciano.Aos 52 anos, Bernardelli tem uma trajetória bastante diversificada em suas atribuições sacerdotais, é dono de um italiano fluente, resultado de sua passagem pelo antigo continente quando estudou na Itália.Ele estava há sete anos ocupando a titularidade da Paróquia de São Benedito, em Itapira.A missa de posse está marcada para ocorrer no dia 2 de fevereiro, às 10h, e vai contar com a participação do Bispo de Amparo, Dom Luiz Gonzaga Fecchio. São aguardadas também as presenças de diversos religiosos da Diocese de Amparo. Antes, porém, foi celebrada em Itapira a “missa de envio”, na noite do último domingo, 12.Pe. Antonio Damaso da SilvaPe. Antonio Xavier de MattosPe. Vital Gomes FreirePe. Antonio do Prado SiqueiraPe. Inácio Francisco MoraesPe. José Rodrigues BuenoPe. José Pais de Almeida LemeFrei José de Jesus Maria do DesterroPe. Antonio do Prado SiqueiraPe. João Safino da FonsecaPe. Francisco Emydio de ToledoPe. Francisco de Paula TeixeiraPe. Manoes José Fernandes PintoPe. Martinho Antonio BarretoPe. José Joaquim de Oliveira BrazeirosPe. Francisco Manoel MalachiasPe. José Maria Cardoso de VasconcellosPe. Luis Antonio de AlvarengaPe. José Maria Cardoso de VasconcellosPe. João EboliPe. José Estevam FerreiraCônego João Evangelista da Silva BragaPe. Miguel Marcondes do AmaralPe. Pedro Francisco dos SantosPe. José MichaudPe. Michelangelo da RosaPe. Joaquim Soares de Oliveira AlvimPe. Vicente Ferreira PassoCônego Moysés da Silva NoraPe. Oscar Sampaio PeixotoPe. Vicente RizzoMonsenhor Moysés da Silva NoraMonsenhor José NardimCônego Tomas VaqueiroCônego Carlos MenegaziMonsenhor José NardimCônego Carlos Augusto Gomes MalhoFrei José Vieira de LimaFrei Valdemiro GiovanellaFrei Jairo José BenicaPe. Ercílio TurcoMonsenhor Gilberto Edison SchneiderPe. Carlos Alberto Rodrigues JorgePe. Nelson Antonio Demiciano