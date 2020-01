Polícia apreende mais de 75 kg de maconha em loja de pneus

Uma operação policial que teve início em Mogi Guaçu, há alguns dias, acabou com a apreensão de mais de 75 quilos de maconha em Mogi Mirim, na manhã desta sexta-feira, 17.



Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia Seccional guaçuana, apreenderam a droga por volta das 10h30, numa loja de pneus situada na rua do Tucura, próxima ao supermercado São Vicente, centro da cidade.



A operação também contou com o apoio de investigadores do SIG de Mogi Mirim. Segundo os policiais, um caminhão Volkswagen, azul, placas BOG-7608, de Vinhedo, deixou Mogi Guaçu em direção a Mogi Mirim.



Ao chegar na loja de pneus, o veículo manobrou e entrou de ré no interior do estabelecimento comercial, com o intuito de descarregar a maconha. Nesse instante, os policiais invadiram a loja e prenderam, em flagrante, o dono do comércio.



Também foram presos dois rapazes que transportaram a droga até Mogi. Na carroceria do caminhão, coberto por uma lona, estavam cerca de 77 quilos de maconha, divididos em dois fardos embrulhado em plástico preto.



Os três presos e a droga foram levados até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Mirim, onde o delegado Alessandro Morcillo autuou o trio por tráfico de drogas.



“Foi um trabalho muito cansativo, com muitas horas de investigação, vigia e monitoramento”, disse um policial guaçuano à reportagem de A COMARCA. Ele lembra que, no momento da abordagem, havia clientes dentro da loja, que se assustaram com a presença de policiais armados. “Foi tudo muito rápido, pois não havia tempo a perder”, arrematou.



Atualizado às 17h35





Caminhão com placas de Vinhedo deixou Mogi Guaçu rumo a Mogi Mirim carregado com drogas