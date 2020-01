Ponto Novo adquire o Sol Horticenter

Diego Ortiz



O Sol Supermercado & Horticenter, localizado na Avenida Professor Adib Chaib, em Mogi Mirim, foi adquirido pela rede do Supermercado Ponto Novo, de Mogi Guaçu. Desde 1º de janeiro, a operação do estabelecimento já está sob o comando da nova direção.



O sócio-proprietário e diretor administrativo do grupo Ponto Novo, Adriano Lima, explica que já haviam sido adquiridas duas áreas em Mogi Mirim para implantação de um supermercado em 2020 e acabou surgindo a oportunidade de aquisição do Sol. Então, a rede optou por investir em uma loja já consolidada, com a tradição de 20 anos no mercado. No entanto, futuramente, ainda existe a possibilidade de uma expansão ainda maior, com inauguração de uma nova loja na cidade em uma das áreas adquiridas.





Inicialmente, o nome Sol Supermercado & Horticenter será mantido em Mogi Mirim (Foto: Divulgação)





A ideia de expansão da loja, com a inauguração de uma unidade na cidade, foi motivada muito em função da expressiva presença de clientes de Mogi Mirim nas unidades de Mogi Guaçu, que se deslocam ao município vizinho, atraídos especialmente por promoções. Além dos deslocamentos, Lima frisa haver muitos clientes de Mogi que realizam compras on-line no Ponto Novo. “Sempre fizemos muita propaganda em Mogi Mirim”, frisa Lima, ressaltando que todo esse vínculo gerou a confiança de investimento na cidade.Inicialmente, o nome Sol Supermercado & Horticenter será mantido, até porque a marca foi adquirida, mas uma análise será feita nesse período em relação à alteração do nome. “A tendência é mudar para Ponto Novo”, admite Lima, frisando que um dos fatores é a marca do supermercado de Mogi Guaçu já ser muito forte em Mogi.Questionado se as características do Horticenter serão mantidas ou se haverá uma adaptação ao modelo do Ponto Novo, Lima frisa que o intuito é fazer uma sinergia entre o conhecimento e fatores positivos das duas empresas. Por outro lado, ressalta que será possível melhorar a competitividade do preço, pelo maior volume de compras.A principal novidade no Sol, segundo Lima, deve ser a dinâmica maior de ofertas e promoções. Ontem, foi promovido o primeiro “Sextou”, já tradicional no Ponto Novo, com descontos, às sextas-feiras, em bebidas como cerveja, whisky e champanhe, e carnes para churrascos. A participação exige a utilização do aplicativo da loja.A rede conta com um calendário de promoções. Além da sexta-feira destinada a bebidas e carnes para churrasco, há venda de pães pela metade do preço na segunda-feira, com ativação do desconto via aplicativo. Às terças e quartas, as promoções envolvem frutas, verduras e legumes e, às quintas-feiras, carnes.No dia 26 de janeiro, será realizado o sorteio de uma casa de uma antiga campanha do Clube de Vantagens, restrita ao Ponto Novo, e está previsto o lançamento de uma nova promoção, cujo prêmio ainda não foi revelado, em que os clientes do Sol já poderão participar.O Ponto Novo conta com duas unidades em Mogi Guaçu, uma na Avenida Emília Marchi Martini, no Jardim Almira, e outra na Rua José Ferreira de Camargo, no Jardim Novo I. O início das atividades do Ponto Novo foi em 1991, na época com uma pequena mercearia montada para atender aos moradores da zona Leste de Mogi Guaçu. Já a unidade de Mogi começou em 1999, como Sol Horticenter, com investimento no setor de hortifruti.Em 2001, ampliou sua estrutura, agregando os setores de açougue, mercearia e padaria. Em 2011, contou com uma ampliação e o nome foi alterado para Sol Horticenter Supermercados. No ano passado, outra negociação de impacto regional havia ocorrido no ramo, quando a rede de Supermercados Cubatão (SMC), de Itapira, adquiriu a rede Lavapés Supermercados, de Mogi Mirim.