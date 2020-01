Saúde investiga morte por dengue em Mogi Mirim

A Vigilância em Saúde investiga uma morte possivelmente causada por dengue, que vitimou um homem de 93 anos, morador do bairro Santa Luzia, zona Norte. Amostras de sangue serão encaminhadas para o Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência no Estado de São Paulo, responsável por exames específicos para diagnóstico da doença.





O homem se encaixa no grupo de risco da dengue, formado por crianças com idade inferior a cinco anos ou pessoas acima de 60 anos. O óbito investigado, registrado no último sábado, 25, vem justamente da zona Norte, região que concentra o maior número de casos positivos da doença neste início de 2020.





Balanço divulgado nesta segunda-feira, 27, pela Vigilância em Saúde aponta 117 casos positivos, nove a mais do que o balanço da última quinta-feira, 23, de 108. O número de notificações também aumentou, passando de 485 para 519.





Somente na zona Norte são 88 casos, frente 11 na zona Oeste, nove na zona Leste, quatro na região central, três na zona rural e outros dois na zona Sul. São 66 casos em mulheres e 51 em homens.