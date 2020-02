Aposentada perde R$ 5 mil em golpe sobre ação judicial

Uma aposentada de 77 anos, viúva e que mora no centro da cidade, acabou sendo vítima de um golpe aplicado por telefone, na última terça-feira, 11, por um homem que se fez passar por advogado. Segundo a vítima, ela recebeu um telefonema, por volta das 15h30, de um suposto advogado, avisando-a sobre um ganho de uma causa, no valor de R$ 147 mil.



A aposentada acreditou na conversa do suposto advogado, pois realmente possui um processo contra o Governo, que se transformou em precatório. Além disso, o interlocutor possuía informações detalhadas sobre a ação e também demonstrava conhecer bem os dados pessoais da vítima.



Em certo momento da conversa, ele disse à aposentada que, para “cobrir custas processuais”, necessitaria de R$ 5 mil. O dinheiro deveria ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal de São Paulo, no nome de Aline Aparecida Monteiro.



A idosa acabou fazendo a transferência do valor para a conta indicada, sem perceber que tudo não passava de um golpe. Ela só descobriu quando isso quando ligou para o escritório de advocacia que cuida de seu processo. Nesse momento ela foi informada que não havia qualquer ganho de causa ou valor a ser pago.