Buriti confirma lojas Renner e anuncia novos investimentos

Representantes do Buriti Shopping estiveram com prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha (PTB), na tarde de terça-feira, 18, e confirmaram a instalação da loja de departamentos Renner, além de investimentos de aproximadamente R$ 5 milhões para ampliar a estrutura de lazer e convivência do empreendimento.





A Renner se junta às grandes âncoras do shopping, como Riachuelo, C&A, Lojas Americanas e Cineflix. O Buriti também promete em breve anunciar novas marcas do cenário nacional para compor seu mix de lojas.



O Buriti Shopping está localizado em região nobre, na área central guaçuana, com fácil acesso às rodovias SP-340 e SP-342. Inaugurado em 22 de novembro de 2012, foi projetado para ser o maior centro de compras e lazer da região.



Participaram da reunião com o prefeito Walter Caveanha o superintendente Amélio Freitas, o gerente de marketing Gláucio Spíndola, o gerente comercial financeiro Stênio Ramos, além do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Mogi Guaçu, Luiz Henrique Cardoso, e o superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).





Renner se junta a Riachuelo, C&A, Lojas Americanas e Cineflix como âncora do Buriti Shopping (Foto: Divulgação)