Colisão entre dois caminhões causa engarrafamento na SP-340

Um acidente entre dois caminhões na rodovia SP-340, sentido Norte, causou um engarrafamento de mais de quatro quilômetros na madrugada desta segunda-feira, 17, na altura do Km 150. Um furgão Mercedes-Benz, placas de Boituva (SP), carregado de carne de frango acabou colidindo com uma carreta rebocada por um Scania, que vinha de Resende (RJ), por volta das 4h30.



A carreta transportava, ao menos, 30 toneladas de bobinas de fios de aço. Devido ao enorme peso, a Scania trafegava lentamente naquele trecho da rodovia, onde há uma subida acentuada e longa. O caminhão menor, que vinha no mesmo sentido, mas em velocidade superior, acabou colidindo da traseira da carreta.



O motorista Marcelo Aparecido Ribeiro de Moraes, 42, acabou preso às ferragens, já que a cabine ficou destruída após o impacto, prensando a vítima. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirá-lo do caminhão, já que Moraes havia sofrido fratura nas duas pernas, sendo uma delas, exposta. Ele foi transportado pela unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa de Mogi Mirim, onde passaria por uma cirurgia de emergência.



Também auxiliaram nessa ocorrência o Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, com o apoio da Renovias, concessionária da rodovia, e Polícia Rodoviária. Em razão do vazamento de óleo na pista, os bombeiros tiveram que jogar serragem no asfalto, para que o trecho da rodovia não ficasse escorregadio. Os motoristas tiveram que ter muita paciência para seguir viagem, uma vez que o tráfego só foi liberado após as 6h.





O tráfego para os motoristas foi liberado somente às 6h (Foto: Kau Felício/Portal da Cidade Mogi Mirim)