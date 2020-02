Fatec: porta de entrada para o mercado de trabalho

Flávio Magalhães



Em um país com mais de 11 milhões de desempregados, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que onde a recuperação econômica ainda é uma incerteza, o ingresso no mercado de trabalho tem sido uma preocupação constante para os jovens.



Sem experiência, até mesmo aqueles que concluem a graduação muitas vezes não conseguem uma colocação profissional. No entanto, a realidade tem sido outra na Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo”. Atualmente, 20 jovens estão em processo de contratação para estágio pela empresa Compasso, de Jaguariúna.



A COMARCA conversou com três deles. Fábio André Christovam, Gabriel Bauer Ciancaglio e Renan Andreata Porta, todos na reta final do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). Até serem escolhidos para o estágio, eles passaram por diversas etapas, como palestras, testes, entrevistas e avaliação de desempenho.



“No início do curso eu tinha essa preocupação de conseguir um estágio, pois quem estuda de manhã geralmente não consegue trabalhar, porque geralmente as vagas são em horário comercial”, disse Fábio. Estudar no período matutino não foi obstáculo para que ele e outros estudantes fossem selecionados.



“É uma oportunidade que temos que abraçar, dar o nosso melhor”, enfatiza Renan, que também destacou o auxílio prestado pela Fatec na busca por um estágio ou emprego. “A secretaria e a direção sempre estão nos enviando vagas”, disse. “E caso não seja o nosso perfil, compartilhamos com outras pessoas”, completou Gabriel.



No caso da Compasso, não se tratou de um mero anúncio no quadro de avisos. A empresa fez questão de procurar a Fatec em busca de talentos. Foi quando o então coordenador do curso de ADS, o professor Marcos Roberto de Moraes, organizou um projeto para selecionar os melhores estudantes. O resultado foi considerado extremamente positivo.



“Nunca uma empresa de T.I. [Tecnologia da Informação] contratou 20 estagiários de uma só vez”, apontou o diretor da Fatec, André Giraldi. “É uma prova de que o mercado está aquecido. Coisas boas estão acontecendo”, disse ainda, apostando que o futuro é promissor para a área.



EXIGENTE

Para Giraldi, o mercado de T.I. tem vaga sobrando, mas é muito exigente. “Se quem está desempregado ficar em casa e não estudar, não adianta. Tem que se qualificar. Mas vale a pena”, garantiu o diretor da Fatec. Ele revelou para A COMARCA que há conversas adiantadas com uma grande empresa do setor em Mogi Mirim para a contratação de até 50 estagiários, além de outras vagas efetivas.



Para os estagiários, a empresa oferece salário de R$ 2.600, além de assistência médica e farmacêutica e vales refeição e transporte. E há expectativas de outras companhias da região procurem na Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim os funcionários que precisam. “Não é exagero dizer que uma nova vocação profissional está surgindo em nossa cidade”, frisou Giraldi.



Se até então, as metalúrgicas dominavam o mercado de trabalho local, a tendência é de que o setor de T.I. ocupe esse vácuo. E que a Fatec seja a grande fornecedora de mão de obra qualificada. “O nosso curso de ADS é o melhor da região, segundo o Enade. Isso tem um peso”, destacou o diretor da unidade.









A Fatec Mogi Mirim mantém em seu site um espaço dedicado à carreira dos estudantes, formados ou não, independentemente do semestre que estejam estudando ou do ano em que tenham se diplomado. É o Escritório de Carreiras e Estágios, que visa fortalecer a ligação entre o mundo acadêmico e o mundo profissional.O site conta com um espaço dedicado a empresas, que podem se cadastrar e, a partir disso, divulgar suas novas vagas de emprego, seja efetiva, temporária ou de estágio. A partir dessa iniciativa, vários alunos conseguiram uma colocação no mercado de trabalho. Até mesmo estudantes de outras cidades, visto que o site conta com visitantes de toda a região.Inicialmente, essa pesquisa sobre novas vagas de emprego era divulgada nos murais da Fatec, mas a partir da ideia de criar o espaço do Escritório de Carreiras e Estágios, a divulgação dessas oportunidades passou a ser disponibilizada no site da faculdade, com atualizações frequentes.Lá é possível encontrar uma lista com os principais sites de emprego no brasil, empresas de consultoria em RH da região e uma seção dedicada exclusivamente a estágios, com nomes e contatos de professores, documentos e informações referentes ao tema, além de outras informações. Modelos de currículos também estão disponíveis.Para acessar esses e outros conteúdos sobre emprego disponibilizados pela Fatec Mogi Mirim, basta acessar o site www.fatecmm.edu.br e, na guia “institucional”, procurar por “Escritório de Carreiras e Estágios”.