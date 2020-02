Inscrições para concurso da Câmara Municipal começam nesta quinta

A Câmara Municipal de Mogi Mirim divulgou, no último dia 8, o edital do concurso público destinado ao preenchimento de cinco vagas para profissionais de nível superior. As informações foram publicadas no Jornal Oficial de Mogi Mirim.



Serão oferecidas quatro vagas para o cargo de Analista Legislativo, com exigência de ensino superior, e uma vaga para o cargo de Jornalista, com exigência de ensino superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e registro MTb.



O processo ficará sob a responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Fundação Vunesp). As inscrições começam a partir das 10h de quinta-feira, 20, e vão até às 23h59 de 20 de março, e serão exclusivamente pela internet, no site da Vunesp. O valor da taxa de inscrição será de R$ 82,20.



O período de trabalho é de 40 horas semanais para ambos os cargos, com remuneração no valor de R$ 5.196,33, além de benefícios como vale alimentação no valor de R$ 496,08 e vale refeição no valor de R$ 694,32. A aplicação da prova objetiva está prevista para 10 de maio. O edital pode ser consultado pelo site da Câmara Municipal, na sessão de concursos. No site da Vunesp também será possível encontrar as informações.





O edital pode ser encontrado no site da Câmara Municipal ou da Vunesp (Foto: Arquivo/A COMARCA)