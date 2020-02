Madero é inaugurado nesta quarta, em Mogi Guaçu

O Madero Container abre suas portas no Boulevard Shopping, na região central de Mogi Guaçu, nesta quarta-feira, 19. Trata-se também de mais uma loja do grupo construída com módulos de container, deixando um ambiente moderno e descontraído. A unidade conta com o modelo de autoatendimento e vai funcionar diariamente das 11h45 às 23h.



Com o lema “The Best Burger in The World” (O melhor hambúrguer do mundo), o Madero traz para a região seus premiadíssimos hambúrgueres e outros atrações culinárias que já são sucesso nas principais capitais e grandes cidades brasileiras.



O dono da rede, o empresário e chef Júnior Durski, abriu o primeiro restaurante em 2005, em Curitiba (PR). Hoje, o Madero possui mais de 110 restaurantes e containers, com um faturamento anual que já ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão.



O nome Madero é uma homenagem à atividade madeireira em que Durski dedicou muitos anos de sua vida. O restaurante também tem outro sócio importante, o apresentador Luciano Huck, que detém 5% da rede.



PRÊMIOS

Em 2019, o Madero recebeu o título de “Melhor Restaurante de São Paulo”, segundo o DataFolha. Também já foi premiado pelo melhor cheeseburguer, chef do ano, restaurante do ano, melhor carta de vinho do Brasil, melhor sobremesa e melhor carne.



A vinda do Madero para Mogi Guaçu faz parte dos planos de expansão do Boulevard Shopping que, além desse famoso restaurante, também está prestes a inaugurar o Spoletto (culinária italiana) e o Divino Fogão (comida mineira).



No local ainda há restaurantes de marcas famosas como Riyoshi (cozinha japonesa), Jin Jin (culinária oriental), Pizza Hut, duas unidades do Burguer King, dentre outras atrações. O Boulevard Shopping já conta com 60 lojas e recentemente inaugurou quatro salas de cinema da rede Cinemark.





Unidade de Mogi Guaçu foi construída com módulos de container e conta com autoatendimento (Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA)