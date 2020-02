Mogi Folia terá “Rapazolla” e atrações diversas

O Carnaval, a maior festa popular do Brasil, terá, mais uma vez, programação especial e gratuita em Mogi Mirim. Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a agenda prevê quatro dias de evento, com quatro shows noturnos e duas matinês, de sábado, dia 22, até terça-feira, dia 25 de fevereiro.



Contando com a presença de bateria, passistas, shows musicais e da Banda Rapazolla, destaque no Carnaval baiano por anos, os festejos prometem animar a população em geral, com apresentações para todos os gostos. Uma das principais atrações deste ano, a “Rapazolla” vem direto da Bahia para comemorar, em Mogi, os 20 anos de carreira. A banda tem como um de seus destaques o hit “Coração” e show programado para o último dia de festa.



A Praça Rui Barbosa, coração da região central, e o Teatro de Arena, casa do samba na cidade, no Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz, o Lavapés, foram os locais escolhidos para o Mogi Folia, o Carnaval da Família, que traz como novidade parte da programação na Praça Paulo Maicutti, no Distrito de Martim Francisco. Segundo a Prefeitura, o investimento para a realização da festa gira entre R$ 85 mil a R$ 90 mil, recursos próprios da Secretaria de Cultura e Turismo.



O Carnaval na cidade terá início no próximo sábado, dia 15, no projeto Coreto Vivo. A partir das 10h, Carlinhos Lima e Banda estarão presentes na Praça Rui Barbosa para uma apresentação especial, com direito a marchinhas e trilhas mais do que tradicionais da festividade. No final de semana seguinte, data oficial dos festejos, a programação continua.



SÁBADO

No sábado, 22, logo pela manhã, passistas e ritmistas da Guaçu Verde e Rosa Samba Show se concentram na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, para um desfile pelas ruas da região central em direção à Praça Rui Barbosa, com saída prevista para 10h. Uma apresentação defronte ao Coreto da praça será realizada até o início da tarde, com direito a muito samba, confete, serpentina e dança na ponta do pé.



A programação segue no período noturno, quando às 19h, a Asas Show Bateria Ouro leva a folia para a Praça Paulo Maicutti, em Martim Francisco.



DOMINGO

A festa retorna no domingo, 23, no Teatro de Arena, a partir das 16h, com a primeira de duas matinês. A música fica por conta da Banda Champagne, mesclando marchinhas, axé e samba. Logo depois, a Guaçu Verde e Rosa Samba Show retorna à programação, com apresentação até 23h.



Praça de alimentação e banheiros químicos serão instalados no espaço público, que recebe a proteção da Guarda Civil Municipal (GCM) e seguranças particulares. Um ofício em nome da Prefeitura Municipal, via Secretaria de Cultura e Turismo, será enviado para a Polícia Militar (PM).



SEGUNDA-FEIRA

No dia 24, segunda-feira, a Banda Champagne volta ao palco do Teatro de Arena, às 19h, mais uma vez com repertório dedicado às marchinhas, axé e samba. A Asas Show Bateria Ouro dita o ritmo e dá sequência à programação, até 23h.



TERÇA-FEIRA

O último dia de Carnaval em Mogi, na terça-feira, 25, começa com a matinê no Teatro de Arena, às 16h, novamente com a Banda Champagne, antecedendo a principal atração da festa, a Banda Rapazolla, com show a partir das 21h30.



A banda conquistou premiações oferecidas pelo Carnaval de Salvador, o Troféu Dodô e Osmar como melhor música do Carnaval e Banda Revelação, além do Troféu Band Folia nacional, também como melhor música do Carnaval. De quebra, o troféu Bahia Folia como música destaque do Carnaval, em 2005.







Praça Rui Barbosa será um dos palcos da programação carnavalesca (Foto: Arquivo)