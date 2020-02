Mogi Guaçu desmente suspeita de coronavírus

A Prefeitura de Mogi Guaçu desmentiu na tarde desta terça-feira, 4, a informação de que o município teria uma caso suspeito de coronavírus.



Em nota oficial, o governo guaçuano ressaltou que não há nenhum paciente com caso suspeito da doença internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na Santa Casa ou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



Boletim recente do Ministério da Saúde mostra que 14 pacientes são monitorados no Brasil por suspeita de terem sido infectados por coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o país vai decretar estado de emergência pública quanto ao coronavírus, mesmo sem a confirmação de casos. Isso porque, segundo o ministro, a medida é indispensável para a repatriação dos 40 brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na província de Hubei, região central da China.



Confira a íntegra do comunicado da Prefeitura de Mogi Guaçu:





NÃO ACREDITE EM “FAKE NEWS”!



Ao contrário do que foi irresponsavelmente publicado em rede social nesta terça-feira (4), Mogi Guaçu NÃO registra caso suspeito de coronavírus. É MENTIRA que haja paciente com caso suspeito da doença internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na Santa Casa e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Secretaria de Saúde está atenta à atualização diária dos critérios adotados em todo o País de casos suspeitos pelo Ministério da Saúde. Não compartilhe FAKE NEWS!