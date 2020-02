Pagamento do IPTU em caixas eletrônicos e aplicativos requer 2ª via

Com o prazo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) prorrogado para o dia 23 de março, a Secretaria Municipal de Finanças anunciou, na última segunda-feira, 10, que caso o contribuinte opte por realizar os pagamentos nos caixas eletrônicos ou aplicativos dos bancos conveniados com a Prefeitura, haverá a necessidade de tirar a segunda via do boleto.



Nesta relação constam as agências da Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB), Bradesco e Itaú. Se o pagamento for efetuado nas agências lotéricas ou nas unidades Caixa Aqui, será necessária apenas a apresentação do carnê.



2ª VIA

Para tirar a segunda via, o contribuinte deverá acessar o site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br) e clicar no ícone IPTU on-line, localizado no alto da página, e digitar a inscrição cadastral que consta no carnê.



ALERTA

A direção da Secretaria de Finanças informa aos contribuintes que a quitação dos débitos deve ser realizada apenas por intermédio dos bancos conveniados com o Poder Público. Recorrer a outros meios, como cartões de crédito de outras instituições bancárias, pode resultar no não pagamento da dívida, o que acarretará juros e multa em decorrência do prazo de vencimento.





Para tirar a 2ª via do carnê, contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de Mogi Mirim (Foto: Divulgação)