Picape perde o controle e capota na SP-340

Na manhã de quinta-feira, 20, uma picape Fiat Fiorino, com placas de Belo Horizonte (MG) e carregando sacos de leite em pó, sofreu um grave acidente na SP-340, próximo a alça de saída do anel viário “Prefeito Jamil Bacar”.



Apesar do carro ter ficado totalmente destruído, o motorista sofreu apenas escoriações leves, graças ao uso do cinto de segurança e ao acionamento dos airbags. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste por uma ambulância da Renovias, concessionária dessa rodovia.



O acidente aconteceu por volta das 10h30, quando a picape Fiorino, ao passar pela ponte sobre o anel viário, sentido Mogi Mirim, acabou ficando desgovernada. Pelas marcas existentes no asfalto da SP-340, a impressão é de que um dos pneus do carro pode ter estourado, causando a perda de controle do veículo.



Desgovernada, a Fiorino cruzou a pista, passou sobre a alça do anel viário, vindo a se chocar com a defensa. Com o choque, o carro capotou várias vezes e, por sorte, não caiu em uma ribanceira existente a poucos metros. Como foi parar no meio no mato, o acidente não causou transtornos à SP-340.





