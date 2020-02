Prefeitura interdita supermercado no Parque do Estado II, que pode recorrer em até 10 dias

A Vigilância Sanitária interditou, nessa quarta-feira, 19, o Supermercado Mass, localizado na avenida Mogi Mirim, no bairro Parque do Estado II, próximo ao limite com Mogi Guaçu. O motivo, segundo informações divulgadas pela Prefeitura, está relacionado às condições inapropriadas de conservação de produtos e alimentos, além de falhas na higiene e limpeza.



Ainda segundo a Administração Municipal, a direção do mercado já havia sido notificada anteriormente pela Vigilância Sanitária, a fim de que fossem realizadas as adequações necessárias no local.



No entanto, a Vigilância afirmou ter constatado novamente as irregularidades, durante uma inspeção de rotina para a renovação na licença de funcionamento. Os problemas, de acordo com a Secretaria de Saúde, passam por falta de limpeza, armazenamento inadequado e venda irregular dos produtos alimentícios com prazo de validade expirada.



O proprietário, visando a reabertura do supermercado, através de recurso, tem o prazo de até dez dias corridos para recorrer da interdição junto à Vigilância em Saúde. Haverá a obrigatoriedade de cumprir todas as exigências pedidas pela Vigilância.



“Interditamos porque havia risco, pois um alimento precisa estar em condição sanitária apropriada e não com prazo de validade vencida. Na ação decorrente da vistoria de rotina foram constatadas inconsistências e, agora, deverá ser solicitada a readequação”, explicou a coordenadora de Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco.





A Ouvidoria da Secretaria de Saúde disponibiliza à população o telefone 3806-4730 para denúncias de irregularidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.





Proprietário tem prazo de dez dias para recorrer da interdição junto à Vigilância (Foto: Divulgação)