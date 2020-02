Prorrogado o prazo para pagamento à vista ou da 1ª parcela do IPTU

Por intermédio de decreto, a Prefeitura de Mogi Mirim prorrogou o prazo para pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 23 de março, mesma data programada para a quitação da segunda parcela. Nesse caso, o contribuinte irá efetuar dois pagamentos. Se até essa data não houver a quitação da primeira parcela, o valor passará a ter juros e multa, o que inviabilizará a opção por pagamento à vista.



Na opção à vista, haverá desconto de 10% sobre o IPTU, mas sem contemplar a CIP para os munícipes que tiverem essa cobrança. As mensalidades terão limite mínimo de R$ 35,00.



A prorrogação foi adotada para que todos os carnês possam ser distribuídos pelos Correios, sem causar prejuízo nas datas estabelecidas para pagamentos. O site da Prefeitura (www.mogimirim.sp.gov.br) também disponibiliza o ícone IPTU On-line, com a opção da obtenção de segunda via do documento e das taxas mobiliárias como “taxas de licença” e “ISSQN fixo”.



DESCONTO

O abatimento beneficia os contribuintes que não apresentarem nenhum débito com o Município até o dia 31 de dezembro de 2019. Caso seja constatada alguma dívida, como exemplo, multa por falta de limpeza em terreno, o desconto perderá a validade, mesmo que seja parcela única.



CORREÇÃO

Em 2020, o valor do IPTU obteve somente a correção projetada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2,89%, seguindo o índice inflacionário do país. Os Correios iniciaram a distribuição dos carnês de IPTU nesta semana. Os talões serão entregues no endereço do imóvel, quando edificados, e no local inscrito pelo proprietário, quando se tratar de terrenos. Condomínios, prédios e imobiliárias já receberam os talões. Em todo o município, serão distribuídos aproximadamente 41 mil carnês.