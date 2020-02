Vítima surpreende ladrão ao chegar em casa

Um professor, de 40 anos, levou um tremendo susto quando voltava para sua casa, no bairro Anselmo Lopes Bueno (zona Norte), na tarde de quarta-feira, 5. Eram por volta das 13h, quando o professor chegou em frente à sua casa e acionou o portão eletrônico. Porém, o não houve resposta ao comando do controle.



Intrigado, o professor desceu para verificar o que estaria ocorrendo. Foi nesse momento que ele flagrou um homem deixando a sua casa com uma sacola na mão. Sem pensar duas vezes, o professor entrou em luta corporal com o marginal que, mesmo tendo sido surpreendido pelo dono da casa, conseguiu escapar.



O ladrão saiu correndo pelas ruas do bairro, seguido de perto pelo professor e conseguiu despistar a vítima quando chegou à avenida Santo Antônio, no centro da cidade. De volta à casa, o professor encontrou a sacola que o bandido levava com vários objetos.



Contudo, também constatou que a casa estava toda revirada e notou a falta de um tablet Samsung Galaxy de 8”, assim como R$ 2,5 mil que estavam em uma gaveta. O professor descreveu o ladrão como sendo pardo, magro, com uma tatuagem de teia de aranha no pescoço e uma pinta embaixo do olho esquerdo.



A descrição do criminoso bate com a de um suspeito que tem praticado vários furtos na cidade, inclusive em cruzamentos movimentados. Seus alvos são celulares de motoristas distraídos. Uma foto dele chegou a circular nas redes sociais.



CELULAR

E os roubos de celulares continuam crescendo na cidade. Também na quinta-feira, às 9h30, uma auxiliar de serviços veterinários, de 24 anos, foi assaltada nas imediações do Jardim Velho, centro da cidade. Um homem, que chegou por de trás da vítima, agarrou-lhe o braço e arrancou o celular de sua mão.



A moça disse que ação foi rápida e não conseguiu ver o rosto do bandido. O celular levado é um Samsung Galaxy A30, que deu um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 1,6 mil.