Boulevard e Buriti vão fechar a partir de sábado

Atendendo a uma recomendação da Prefeitura de Mogi Guaçu, o Boulevard Shopping, o Boulevard Bandeirantes e o Buriti Shopping fecham suas portas a partir de sábado, dia 21, por período indeterminado, por causa da pandemia do coronavírus. O município guaçuano tem seis casos suspeitos até o momento.



A decisão segue o que vem ocorrendo nas grandes cidades, em que shoppings de São Paulo e Campinas fecharam para evitar que haja aglomerações. Os três centros comerciais locais, em comum acordo, decidiram fechar o acesso a clientes, exceto nas áreas de supermercado e farmácia, mantendo acesso a serviços essenciais.



Nesta sexta-feira, 20, serão publicados os atos oficiais do prefeito Walter Caveanha (PTB) que decretam emergência em Mogi Guaçu. O decreto institui novas ações no âmbito do Município e faz recomendações ao setor privado. A recomendação é para que shopping e centros comerciais sejam fechados. Cultos religiosos devem ser suspensos. Nenhum evento ou atividade com aglomeração poderá ser realizado.



O decreto autoriza o Município, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a dispensar licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento das emergências.

Também autoriza a Prefeitura a articular com os demais municípios da região a adoção de medidas emergências uniformes e garantidoras das condições assistenciais.



Recomenda ainda que as empresas privadas adotem home-office, turnos reduzidos de trabalho, turnos de revezamento e outras medidas quando compatíveis com a natureza dos serviços realizados por seus empregados.





Centros comerciais atenderam a uma recomendação da Prefeitura de Mogi Guaçu (Foto: Divulgação)