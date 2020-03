Cadastros para transporte rural e subsídio universitário seguem abertos até sexta-feira, dia 6

A Secretaria Municipal de Educação segue com cadastro aberto para o transporte rural até sexta-feira, 6. A mesma data é válida para o programa de subsídio ao transporte de estudantes universitários, do Ensino Médio/Técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação, para os cursos com início no primeiro semestre de 2020. Para realizar os processos, é preciso a apresentação de documentos pessoais do aluno.

Transporte rural é voltado para alunos da rede pública municipal e estadual; são 69 rotas (Foto: Divulgação)

O formulário e demais documentos deverão ser entregues também no Setor de Protocolo, até sexta-feira, 6, das 8h às 16h30. Para dúvidas e demais informações, o telefone do setor é o 3814-1003.

Confira a relação de documentos necessários para o subsídio:

O cadastro para o transporte rural, voltado aos alunos da rede pública municipal e estadual, pode ser realizado na sede da Secretaria de Educação, localizada à Rodovia Deputado Nagib Chaib, 550, no Morro Vermelho, ao lado da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Ferreira Alves. O atendimento é oferecido de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.No total, o transporte da zona rural possui 69 rotas, entre manhã, tarde e noite, sendo algumas mistas e outras de responsabilidade tanto do Estado quanto do Município. É obrigatária a confecção da carteirinha para todos os estudantes, que devem mantê-la na mochila ou no material escolar, diariamente.Para quem já possui a carteirinha de 2019, é necessário apresentar uma foto 3x4 recente, caso não queira aproveitar a foto da carteirinha do ano passado, cópia do comprovante de endereço e declaração de matrícula da escola. Outra exigência é levar a carteirinha de 2019 no ato do cadastro. Para quem não possui a carteirinha de 2019, a Prefeitura pede a apresentação de duas fotos 3x4 recentes, cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno, cópia do comprovante de endereço e declaração de matrícula da escola.Alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Arthur de Azevedo, da Etec Pedro Ferreira Alves e da Faculdade Santa Lúcia podem efetuar o cadastro no Setor de Protocolo do Executivo, no Paço Municipal, à Rua Dr. José Alves, 129, no Centro, solicitando a vaga como caronista. Serão montadas as linhas dos alunos e encaixados os caronistas, caso ainda haja lugar.Após o dia 6, as inscrições serão realizadas somente para novos alunos ou em casos de transferência, assim como a renovação. O procedimento pode ser feito na sede da Secretaria de Educação.Os interessados devem comparecer ao Setor de Protocolo da Prefeitura, no Paço Municipal, localizado à Rua Dr. José Alves, 129, região central, para protocolar o formulário de cadastramento e retirar a lista de documentos necessários exigidos para a concessão do benefício.Após o preenchimento do formulário e a apresentação dos documentos, os estudantes universitários serão chamados para uma entrevista com o Serviço Social da Secretaria de Educação, que fica à Rodovia Deputado Nagib Chaib, 550, no Morro Vermelho. A pasta entrará em contato com o candidato, informando o dia e horário da entrevista.Outras informações podem ser consultadas no telefone da Secretaria de Educação, o 3814-2121. Para os cursos que terão início no segundo semestre, os interessados deverão realizar o procedimento no período de 1° a 31 de julho.I – Comprovante de matrícula, informando quantos semestres de duração e o ano em que se inicia o curso;II – Histórico escolar;III – Declaração da unidade de ensino organizadora do curso com indicação de datas e horários de início e término das aulas (grade curricular);IV – Comprovante de residência (relatório anual do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), Elektro ou contrato de aluguel);V – Cópia da carteira de identidade e CPF do aluno;VI – Cópia da carteira de identidade (ou certidão de nascimento para menores de 16 anos) de todos os moradores da residência – certidão de casamento e, em caso de país/esposo (a) falecidos, apresentar o atestado de óbito – nas situações de pais/esposo (a) separados, apresentar a Averbação de Divórcio;VII – Cópia da carteira profissional dos familiares acima de 16 anos; páginas em que são identificadas a foto, qualificação civil, contrato de trabalho e anotações gerais;VIII – Cópia do cartão da conta-corrente ou conta-poupança em nome do aluno (Banco Caixa Econômica Federal);IX – Cópia do comprovante de renda de cada integrante da família: holerite ou pró-labore com a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos, Pensão e Aposentadoria (Decore);X – Cópia completa da última declaração do Imposto de Renda e comprovante da última declaração emitida pelo site da Receita Federal de todos os membros da família maiores de 18 anos;XI – Em caso de isenção da declaração do Imposto de Renda, apresentar o comprovante disponibilizado pelo site da Receita Federal.